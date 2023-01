La poursuite intentée par les Innus de Uashat mak Mani-utenam soutient que les réservoirs de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls et plus de 1000 kilomètres de lignes de transport ont « inondé et détruit » une partie de leur territoire traditionnel.

(Montréal) Une communauté innue poursuit Hydro-Québec pour 2,2 milliards, affirmant que la centrale hydroélectrique de Churchill Falls a détruit une partie importante de son territoire traditionnel.

La Presse Canadienne

La poursuite intentée vendredi en Cour supérieure du Québec par les Innus de Uashat mak Mani-utenam soutient que les réservoirs du mégaprojet et plus de 1000 kilomètres de lignes de transport ont « inondé et détruit » une partie de leur territoire traditionnel et perturbé les activités traditionnelles de la communauté.

Le conseil de bande affirme que la construction de la station de 5428 mégawatts au Labrador et de ses installations de transmission dans les années 1960 et au début des années 1970 a été faite sans le consentement de la communauté située près de Sept-Îles.

L’entente de 1969 qui permet à Hydro-Québec d’acheter la majorité de l’électricité produite à la centrale et d’en tirer l’essentiel des profits prend fin en 2041.

La communauté demande au tribunal de reconnaître son titre ancestral sur le territoire touché et souhaite obtenir une injonction interdisant à la société d’État de conclure toute nouvelle entente sans la participation et le consentement du conseil de bande.

La poursuite désigne également comme défendeur Churchill Falls (Labrador) Corporation, qui exploite la centrale électrique et les installations de transmission.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Hydro-Québec affirme croire que grâce à un dialogue continu, elle sera en mesure d’établir une relation de confiance avec la communauté.

