Trois employés de Propane Lafortune manquent toujours à l’appel à Saint-Roch-de-l’Achigan, au lendemain d’un incendie survenu dans cette petite entreprise de distribution de propane qui a causé l’émoi dans la municipalité. La Sûreté du Québec (SQ), qui a repris contrôle de la scène, fera le point plus tard vendredi.

Une lourde déflagration a d’abord été entendue – et ressentie – à des kilomètres à la ronde, jeudi vers 11 h. Un incendie s’était propagé dans le dépôt de propane appartenant à l’entreprise, provoquant des explosions. Le bâtiment a été complètement détruit.

En fin de soirée jeudi, la SQ a confirmé qu’au moins trois personnes manquaient à l’appel. Des contacts ont été initiés avec les familles de ces trois personnes, dont l’identité demeure pour l’instant inconnue.

La scène a été remise aux enquêteurs en scène incendie et aux crimes majeurs du corps policier, qui ont entamé des recherches préliminaires « orientées vers la recherche de victimes potentielles », a indiqué la sergente Éloïse Cossette. « On sait que ce travail d’expertise va se poursuivre sur plusieurs jours, puisque c’est une grande scène, et bien sûr, on doit faire un travail minutieux. On devra aussi composer avec les conditions météorologiques qui pourraient ralentir notre travail », avait-elle ajouté.

Deux ministres du gouvernement Legault doivent se rendre vendredi à Saint-Roch-de-l’Achigan pour rencontrer le maire Sébastien Marcil et les autorités : le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx. Le député local de Rousseau, Louis-Charles Thouin, sera aussi sur place. « Il est important pour nous d’assurer le support du gouvernement à toute la communauté », a écrit M. Bonnardel sur Twitter vendredi.

D’une rare complexité

Un point de presse du corps policier doit par ailleurs avoir lieu vers midi, vendredi, afin de faire état de nouvelles informations à la population. Selon nos sources, les propriétaires de l’entreprise, la famille Lafortune, n’étaient pas sur les lieux. Des employés ou clients se trouvaient toutefois sur place.

L’incendie était d’une rare complexité, avec des risques d’explosion et de contamination environnementale, ce qui a empêché les services d’urgence de se porter au secours des personnes prises dans les décombres, ont raconté des citoyens. Quatre autres services de sécurité incendie, ceux de Repentigny, de Rawdon, de Sainte-Julienne et de Saint-Lin – Laurentides, ont été appelés en renfort pour combattre les flammes.

« ​​Le père d’une des amies de ma fille a été le premier arrivé sur les lieux », a témoigné jeudi Steve Durocher, qui habite à moins de 200 mètres du lieu de l’incendie, en entrevue avec La Presse. « Il a vu une employée sortir en criant à l’aide, puis finalement, tout lui est tombé dessus. Il est sous le choc. »

Son affirmation a été corroborée par plusieurs témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux. « Il y a des morts, c’est sûr. On entendait crier avant que ça s’effondre… les pompiers n’étaient pas là et c’était déjà trop chaud », a notamment écrit sur Facebook Jonathan Marquis.

Propane Lafortune a été fondée en 1955. Elle est aujourd’hui dirigée par les enfants de l’ancien dirigeant, dont Claude et Karine Lafortune. Très connue dans le village, la famille a affirmé dans un communiqué être « profondément bouleversée par les évènements ». « C’est la première fois en 60 ans que notre entreprise vit une telle épreuve. Nous sommes de tout cœur avec nos employés, leurs familles et tous ceux qui pourraient être touchés par cette situation difficile », a-t-elle écrit.