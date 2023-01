Les délais judiciaires qui s’allongent seront le sujet à suivre en 2023 dans les palais de justice, alors que de nombreuses requêtes en arrêt du processus judiciaire en vertu de l’arrêt Jordan devront être tranchées. Plusieurs procès feront aussi les manchettes, dont au moins deux sur des féminicides présumés qui avaient choqué le Québec en 2021.

Alexandre Boudreau-Chartrand

Andréanne Ouellet, 32 ans et mère de cinq enfants, a été tuée dans sa maison de Saint-Donat en septembre 2021. Son conjoint, Alexandre Boudreau-Chartrand, est accusé de meurtre au second degré et doit avoir son procès devant jury à partir du 11 septembre 2023 au palais de justice de Joliette. Des voisins ont décrit leur relation comme étant « toxique ». Le contexte conjugal de ce meurtre sera certainement décortiqué pendant le procès.

Brandon McIntyre

Un autre procès sur un possible féminicide : le meurtre de Rebekah Harry en mars 2021. La femme de 29 ans aurait été battue à mort à coups de poing par son conjoint dans un logement de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal. L’homme, Brandon McIntyre, fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. Son procès devant jury est prévu le 15 mai prochain au palais de justice de Montréal.

Ali Ngarukiye

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Ali Ngarukiye

L’histoire avait choqué le Québec en janvier 2021 : un citoyen sans histoire, Mamadi Camara, avait été injustement accusé d’avoir tenté de tuer le policier Sanjay Vig, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), avant d’être innocenté sur toute la ligne. Arrêté quelques mois plus tard pour la tentative de meurtre sur le policier, Ali Ngarukiye doit avoir son procès devant jury en septembre 2023. L’état mental de l’accusé risque d’être au cœur de cette affaire.

Mario Roy, Steeve Charland et cie

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Mario Roy

Plusieurs membres d’un groupe d’opposants aux mesures sanitaires, les Farfadaas, doivent avoir un procès criminel de 10 jours à partir du 9 janvier prochain. Mario Roy, André Desfossés, Tommy Rioux, Steeve Charland et Karol Tardif sont accusés de méfaits pour avoir bloqué le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en marge d’une manifestation contre les mesures sanitaires en mars 2021. Le procès risque d’être riche en rebondissements puisque les accusés se représentent sans avocat.

Paul Zaidan

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Nicholas Tsouflidis

Qui a donc kidnappé Nicholas Tsouflidis, président de la chaîne de restaurants Chez Cora, en mars 2017 ? A-t-il même réellement été kidnappé, comme l’a laissé entendre la défense au premier procès ? Comme le jury n’a pas réussi à rendre un verdict unanime, le procès de Paul Zaidan a avorté en février dernier. Le second procès de l’ex-franchisé de Chez Cora est prévu en avril 2023 au palais de justice de Laval.

Adèle Sorella

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Adèle Sorella

Dix ans après son premier procès, Adèle Sorella sera jugée pour la troisième fois en septembre 2023, puisque la Cour d’appel a infirmé son verdict de culpabilité. Adèle Sorella est accusée du meurtre au second degré de ses filles de 8 et 9 ans, mortes dans des circonstances mystérieuses en 2009 à Laval. Selon la Couronne, leur mère les aurait tuées par asphyxie dans une chambre hyperbare. Adèle Sorella est la conjointe du mafieux Giuseppe De Vito, mort empoisonné au cyanure en prison en 2013.

Koceila Louali

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Koceila Louali

Surnommé Maître K, Koceila Louali aurait fait huit victimes entre 2012 et 2021. Il fait face à de graves accusations : agressions sexuelles, proxénétisme et production et distribution de pornographie juvénile. Il est également accusé d’avoir agressé un enfant de 7 ans à Laval et d’avoir conclu un « arrangement » avec une femme dans le but de s’en prendre à cet enfant. Son procès est prévu en septembre 2023 au palais de justice de Montréal.