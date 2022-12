L’homme âgé de la vingtaine, qui était seul à bord au moment des faits, a subi des blessures importantes, mais on ne craint pas pour sa vie, selon la SQ.

Une spectaculaire poursuite policière enclenchée dans la nuit de vendredi à samedi pour intercepter un conducteur dans la vingtaine force la fermeture de l’autoroute 20 dans le secteur de Vaudreuil-Dorion. L’automobiliste a été arrêté et demeure hospitalisé pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

La Presse Canadienne

La poursuite a commencé vers 2 h 30, samedi matin, lorsque les policiers de la MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest ont tenté d’intercepter le véhicule sur l’autoroute en raison d’une infraction au code de la sécurité routière.

Le conducteur a refusé de s’immobiliser sur l’ordre des policiers et a même dépassé un véhicule par la droite, sur l’accotement, afin de prendre la fuite.

Dans une tentative de forcer la voiture à s’arrêter, les policiers ont déployé un tapis à clous et le véhicule suspect est passé dessus.

« Suite à cela, il a dérapé, a percuté un lampadaire et un poteau d’Hydro-Québec. Il a effectué plusieurs tonneaux et a foncé dans un immeuble », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville.

Malgré tout, le jeune homme n’avait pas l’intention de se faire intercepter par les agents. Il est sorti de son véhicule et a pris la fuite à pied.

Vers 3 h 10, les policiers l’ont finalement retrouvé caché sous un bateau entreposé et ont procédé à son arrestation.

La police précise que le conducteur a été arrêté pour fuite, conduite avec les capacités affaiblies, non-respect de conditions, conduite dangereuse, conduite durant interdiction et possession d’outils de cambriolage. Il a été transporté au centre hospitalier et des prélèvements sanguins ont été effectués. Il a été libéré par promesse de comparaître et est demeuré au centre hospitalier.

L’autoroute 20 est fermée « pour plusieurs heures » dans les deux directions entre l’avenue Ranger et la route 338 dans le secteur de Dorion, a prévenu la sergente Dorsainville. Le détour se fait par la rue Chicoine, selon Québec511.

Un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur les lieux pour procéder à l’analyse de la scène et l’enquête policière se poursuit.