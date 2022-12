Vaste plantation illégale de cannabis démantelée

Les employés pointaient au moment de leur arrivée et de leur départ

Installation électrique professionnelle, système d’arrosage contrôlé par minuterie, éclairage et ventilation sophistiqués, affichage des horaires de travail et de formulaires de tâches à effectuer, et même un horodateur électronique permettant aux employés de pointer pour enregistrer leurs heures d’arrivée et de départ.