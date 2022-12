Deux hommes ont été arrêtés mardi en Ontario en lien avec le meurtre de Bernard Cherfan, assassiné d’une balle dans la tête dans un restaurant de Laval, le 1er juin dernier, devant de nombreux témoins.

Un homme de 19 ans, Tafari Bezabeh, a comparu mercredi au palais de justice de Laval par visioconférence depuis un centre de détention de Toronto. Il fait face à une accusation de meurtre au premier degré.

Jalen Joel Campbell Brown, 21 ans, a lui aussi été arrêté mardi en Ontario par les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ). Il a également comparu par visioconférence mercredi pour répondre à des accusations de meurtre au premier degré et de complicité après le fait.

Les deux jeunes hommes avaient déjà été arrêtés en juillet en lien avec une fusillade survenue le 19 juin dernier à Toronto, soit environ deux semaines après leur passage présumé au restaurant de Laval où ils auraient ouvert le feu sur Bernard Cherfan.

Un homme de 24 ans avait perdu la vie lors du tragique évènement survenu dans la Ville Reine et sept autres personnes, dont deux adolescents, avaient été blessées.

À noter, l’arrestation de Jalen Joel Campbell Brown avait eu lieu à Montréal.

Trois suspects

Trois suspects ont donc été arrêtés jusqu’ici en lien avec le meurtre de Bernard Cherfan. Peu de temps après les faits, en juin dernier, les enquêteurs avaient procédé à l’arrestation de Britney Lewis, elle aussi une résidante de l’Ontario.

Rappelons que Bernard Cherfan, 42 ans, a été tué d’au moins une balle dans la tête alors qu’il mangeait une soupe, attablé au restaurant La Perle vietnamienne, sur le boulevard des Laurentides.

Le meurtre, survenu à 19 h 25, avait été commis sous les yeux de plusieurs clients sidérés, dont des enfants.

Rapidement, la police de Laval avait transféré l’enquête à la SQ puisque le meurtre aurait été commis dans un contexte de crime organisé.

Selon nos informations, Bernard Cherfan, qui était considéré comme un membre de la pègre libanaise et un proche des frères Frenn et des frères Saoumaa, aurait entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau, dont le clan sicilien de la mafia montréalaise et celui que la police considère toujours comme son chef, Stefano Sollecito.

Bernard Cherfan était également un proche de l’ancien tueur à gages du crime organisé Frédérick Silva devenu l’été dernier collaborateur de la police. Selon nos informations, il aurait notamment aidé Silva à fuir la police durant la longue cavale de ce dernier.

– Avec Daniel Renaud, La Presse