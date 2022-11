La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver Rose Milette de Saint-Boniface, en Mauricie. Elle pourrait être avec son copain dangereux et possiblement armé.

Alice Girard-Bossé La Presse

La jeune femme de 23 ans a été vue pour la dernière fois le 21 octobre, vers 10 h, à Saint-Boniface. Au moment de sa disparition, elle portait une casquette Nike rouge, un coton ouaté de couleur pâle et un legging noir.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Elle pourrait se trouver avec son copain Jérémy Mongrain, considéré dangereux et possiblement armé.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Jérémy Mongrain

Rose Milette mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 134 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux verts. Elle aurait un tatouage de fleur sur le poignet droit et un serpent sur la main droite.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de composer le 911. Toute information qui pourrait permettre de la retrouver peut également être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.