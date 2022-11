Le chef du Service de police de Laval, Pierre Brochet, déposera sa candidature pour le poste de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, a appris La Presse de sources sûres.

Daniel Renaud Équipe d’enquête, La Presse

M. Brochet a travaillé durant plus de 25 ans au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avant de succéder à Jean-Pierre Gariépy à la tête du Service de police de Laval (SPL) en 2013.

Durant son long passage au SPVM, M. Brochet a surtout été affecté aux opérations de gendarmerie. Il a été considéré comme le numéro deux lorsque Marc Parent a été choisi directeur du SPVM au début des années 2010.

Depuis neuf ans, Pierre Brochet dirige le SPL, qui compte plus de 800 policiers et civils.

C’est sous sa direction qu’a été créée l’escouade Équinoxe, une équipe inspirée du groupe Éclipse du SPVM et qui, comme ce dernier, est spécialisée dans la surveillance des bars et la collecte de renseignements sur le crime organisé.

Depuis l’arrivée de Pierre Brochet, le SPL a notamment fait de la lutte contre le crime organisé une priorité.

Il y a quelques semaines, M. Brochet a annoncé une diminution de 52 % des évènements de décharges d’armes à feu à Laval cette année – comparativement à l’an dernier – à la suite de l’adoption d’une nouvelle stratégie visant à exercer de la pression sur les individus les plus dangereux sur le territoire.

Ces dernières années, M. Brochet a notamment lancé un programme appelé Justice et équité visant à améliorer les relations entre les policiers et les communautés culturelles, et a annoncé une importante restructuration du SPL prévoyant la fermeture de quatre postes de quartier et la construction d’un nouveau poste de gendarmerie.

Depuis un an et demi, Pierre Brochet est président de l’Association des directeurs de police du Québec, à la tête de laquelle il a fait de la valorisation du métier de policier sa priorité.

Un poste convoité

L’actuelle directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy, le directeur adjoint Vincent Richer et le responsable des enquêtes chez VIA Rail et ancien directeur adjoint au SPVM Jean-Ernest Célestin sont d’autres candidats officiels dans la course, selon des informations obtenues par La Presse.

Ils ne seraient toutefois pas les seuls. Le poste a été affiché le 12 octobre, et la période d’affichage prendra fin vendredi.

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir travaillé durant au moins 20 ans dans une organisation policière et avoir une expérience d’au moins sept ans en gestion ou dans un poste de direction.

Selon l’offre d’emploi, le salaire se situe entre 174 239 $ et 217 791 $, avec un « maximum mérite » de 261 347 $.

