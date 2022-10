Les autorités offrent 250 000 $ à toute personne qui aurait des informations permettant d’arrêter Rabih Alkhalil, un dangereux individu évadé d’une prison de la Colombie-Britannique en juillet dernier, alors qu’il s’apprêtait à recevoir son verdict dans une affaire de meurtre.

Daniel Renaud La Presse

Alkhalil, 35 ans, faisait partie d’un consortium d’individus qui a tenté de s’emparer du monopole de la distribution de cocaïne au Canada et qui a été démantelé par la Sûreté du Québec en novembre 2012, à l’issue d’une enquête baptisée Loquace.

Rabih Alkhalil a été jugé au Québec et condamné pour ces crimes. Il a ensuite été jugé et reconnu coupable de meurtre au premier degré en Ontario en 2017, et condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle avant 25 ans.

Il subissait un procès pour une autre affaire de meurtre en Colombie-Britannique et le jury était sur le point de rendre son verdict, lorsqu’il s’est évadé, avec l’aide de deux complices, du Centre de détention provisoire de North Fraser à Port Coquitlam.

Malgré son évasion, le jury a tout de même continué son travail et l’a déclaré coupable le 30 août dernier.

Programme Bolo

Les corps de police, dont la Sûreté du Québec, ont annoncé lundi l’octroi d’une récompense de 250 000 $ pour toute information pouvant mener à l’arrestation d’Alkhalil.

Cette récompense est offerte dans le cadre du programme pancanadien Bolo dont l’objectif est de soutenir les corps de police dans leurs efforts de communication au sujet des fugitifs les plus recherchés, en utilisant les nouvelles technologies.

La prime est offerte en collaboration avec Metro Vancouver Crime Stoppers.

Les autorités croient qu’Alkhalil, qui est considéré comme dangereux, pourrait être armé, et elles demandent aux citoyens de ne pas tenter de l’arrêter.

Elles préviennent également que toute personne qui aiderait Alkhalil durant sa cavale pourrait être arrêtée et accusée de complicité.

Les deux complices qui ont aidé Alkhalil à s’évader d’une prison de la Colombie-Britannique se sont fait passer pour des entrepreneurs en construction pour s’introduire dans le périmètre carcéral et ont utilisé de fausses cartes sur lesquelles ils avaient collé des images trouvées sur l’internet.

Ils ont ensuite utilisé une torche à plasma pour couper une clôture et permettre à Alkhalil de s’évader.

Les trois hommes ont par la suite quitté le terrain de la prison à bord d’une camionnette blanche.

Alkhalil a des liens avec le crime organisé et fait déjà l’objet d’une notice rouge (avis de recherche international) d’Interpol.

La police ignore si Alkhalil, qui est connu pour utiliser de faux documents d’identité et un passeport contrefait, se trouve toujours au Canada.

