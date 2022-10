(Québec) Une octogénaire est décédée lundi après-midi, à Québec, lorsqu’elle a été frappée par un véhicule sur le chemin Sainte-Foy.

La Presse Canadienne

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), les services d’urgence ont été appelés vers 17 h 20 pour porter assistance à la femme, sur le chemin Sainte-Foy à proximité de la rue Beauregard.

Les premiers répondants sont arrivés sur les lieux afin de prodiguer les premiers soins à la victime, qui présentait des blessures importantes. Elle a ensuite été transportée vers un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Le conducteur du véhicule impliqué, un homme dans la vingtaine, circulait en direction ouest sur le chemin Sainte-Foy lorsqu’il est entré en collision avec la piétonne.

Le chemin Sainte-Foy, entre la rue Beauregard et l’autoroute Robert-Bourassa, a été fermé à la circulation afin que les enquêteurs et les techniciens d’identité judiciaire puissent effectuer la reconstitution de l’accident et établir les causes.