Violence armée

200 autres individus interpellés par Centaure

Les policiers de Centaure, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, ont interpellé plus de 200 individus criminalisés, ou ayant des liens avec le crime organisé, lors de trois opérations distinctes menées jeudi et vendredi derniers, dans le but de leur mettre de la pression pour réduire les violences armées qui secouent Montréal et la région métropolitaine.