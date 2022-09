La SQ a retrouvé un suspect armé à Saint-Elzéar-de-Bonaventure

La Sûreté du Québec (SQ) avait prévenu la population plus tôt vendredi qu’un suspect armé et dangereux se trouvait à Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie. Il a été retrouvé dans le secteur en question, plus tard en soirée.