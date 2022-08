Une enquête publique sera menée pour faire la lumière sur la mort d’André Lemieux, de Mohamen Belhaj et d’Alex Lévis-Crevier, tombés sous les balles du présumé auteur de ces meurtres, Abdulla Shaikh.

(Québec) La coroner en chef, Me Pascale Descary, ordonne le déclenchement d’une enquête publique pour faire la lumière sur la mort d’André Lemieux, de Mohamen Belhaj et d’Alex Lévis-Crevier, tombés sous les balles du présumé auteur de ces meurtres, Abdulla Shaikh. L’enquête visera aussi le décès du suspect, abattu par les forces de l’ordre.

Fanny Lévesque La Presse

L’annonce est venue en fin de journée lundi. Un peu plus tôt, le premier ministre François Legault avait évoqué la tenue d’une enquête du coroner pour faire la lumière sur les évènements sans en préciser la teneur. C’est la coroner Me Géhane Kamel, qui a notamment dirigé l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan et sur les décès survenus dans certains milieux de vie pendant la pandémie, qui fera l’enquête.

Elle sera assistée par un procureur qui sera nommé prochainement. « Les audiences permettront à toute personne d’intérêt de s’exprimer concernant les circonstances de ces décès afin d’en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie », écrit le Bureau du coroner dans un communiqué. Les détails de l’enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement, indique-t-on.

Le suspect dans cette affaire, Abdulla Shaikh, avait un diagnostic de schizophrénie et de traits de personnalité narcissiques et antisociaux, selon les documents judiciaires. En 2016, il avait été accusé entre autres d’agression sexuelle et d’agression armée. Son procès était prévu en janvier prochain, à Laval. Il a aussi été révélé que la Commission d’examen des troubles mentaux a autorisé la libération d’Abdulla Shaikh en mars dernier, même s’il représentait un « risque important pour la sécurité du public ».

François Legault a évoqué brièvement lundi la tenue d’une enquête du coroner lorsqu’il a clarifié ses propos au sujet de la mort du suspect. Vendredi, il avait affirmé qu’il était « content qu’on se soit débarrassés » de l’auteur présumé du triple meurtre. « Ce que je voulais dire, c’est que je suis content que le suspect ait été mis hors de nuire », a-t-il rectifié lors d’une annonce à Sept-Îles.

« Évidemment, je ne me suis pas réjoui qu’il soit décédé, on ne souhaite pas ça. Il y a des gens qui, effectivement, ont des problèmes de santé mentale. Là, il va y avoir une enquête du coroner et des policiers pour voir pourquoi cette personne-là a été relâchée », a poursuivi M. Legault.

Vendredi, le premier ministre réclamait d’ailleurs des réponses. « Il faut voir aussi ce qui est arrivé, parce qu’étant donné que c’est quelqu’un qui était déjà ciblé, pourquoi il a été relâché ? Est-ce qu’il faut resserrer… ? », avait déclaré M. Legault lors d’une mêlée de presse à Montréal.