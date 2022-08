Drummondville

Un vol qualifié bouscule tout un quartier

Après avoir volé un commerce et menacé employés et passants avec un « objet contondant », un homme s’est barricadé dans un logement en plein cœur de Drummondville et tenté d’y mettre le feu, vendredi après-midi. Dans leur intervention, les policiers ont dû évacuer une partie du voisinage.