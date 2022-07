Jonathan Lavigne avait été arrêté le 1 er juin dernier lors d’une large opération policière dans le cadre du projet Centaure. La police avait saisi armes, munitions, chargeurs à haute capacité et liasses de billets au cours de plusieurs perquisitions, notamment à Delson, où réside le suspect.

Jonathan Lavigne, un jeune homme de Delson soupçonné d’être un fournisseur d’armes à feu pour des groupes criminels du nord-est de Montréal, devrait plaider coupable à une kyrielle d’accusations jeudi. Il risque quatre ans de pénitencier.

Mayssa Ferah La Presse

L’homme de 27 ans fait face à deux chefs d’accusation de possession d’armes à feu autorisation restreinte, soit un pistolet semi-automatique Glock 17 et une carabine semi-automatique, de possession d’arme à feu en vue de la céder et possession d’un dispositif prohibé, soit un chargeur à haute capacité.

Selon nos informations, il doit comparaître dans la journée de jeudi et devrait plaider coupable à toutes ces accusations. Il pourrait donc écoper de quatre ans de pénitencier.

Lavigne avait été arrêté le 1er juin dernier lors d’une large opération policière dans le cadre du projet Centaure.

La police avait saisi armes, munitions, chargeurs à haute capacité et liasses de billets au cours de plusieurs perquisitions, notamment à Delson, où réside le suspect.

Jonathan Lavigne et trois autres hommes avaient été arrêtés au début de juin. Des perquisitions avaient eu lieu à Delson, à Saint-Amable, à Longueuil et dans le Vieux-Montréal dans le but de neutraliser un réseau de trafic d’armes à feu lié aux gangs de rue montréalais. La police n’exclut pas que ces armes aient servi dans des fusillades ayant fait les manchettes au cours des derniers mois.

Les suspects, Jérémie Lamontagne, Jonathan Lavigne, Daniel Charléus et Marc-Antoine Lefebvre, avaient comparu en lien avec de nombreuses accusations liées à l’importation et à la revente d’armes à feu.

Ce sont les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal, composée de membres de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui avaient effectué ces importantes perquisitions et arrestations.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1 833 888-ARME (2763).