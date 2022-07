La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de localiser un jeune homme dans la vingtaine atteint de schizophrénie qui pourrait être « désorienté ». Il n’a pas été revu depuis vendredi et ses proches ont actuellement des raisons de craindre pour sa sécurité.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Khalil Moulazim, âgé de 25 ans, manque à l’appel depuis le 1er juillet, en matinée. Il n’a pas été revu depuis qu’il a quitté son lieu de résidence, dans le quartier Saint-Michel, dans le nord-est de Montréal.

Le jeune homme mesure 1,83 mètre, soit environ six pieds, et pèse 86 kilogrammes, l’équivalent de 190 livres. Il a les yeux bruns ainsi que les cheveux noirs, et s’exprime d’abord en français.

Dans un communiqué diffusé samedi matin, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique que Khalil Moulazim « souffre de schizophrénie » et qu’il « pourrait être désorienté dans le temps ». Ses proches « ont des raisons de craindre pour sa sécurité », ajoute le corps policier.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir et rouge de marque ECHO et des sandales. Il n’est toutefois pas déterminé, à ce stade-ci, ce qu’il portait comme type de pantalon.

Toute personne ayant une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à contacter le 911 rapidement, ou encore son poste de quartier.