Még-Anne Gaouette, 19 ans, a été vue pour la dernière fois lundi vers 2 h 45 dans le centre-ville de Shawinigan. La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour la retrouver.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

La jeune femme mesure 1,66 m (5 pi 5 po) et pèse 45 kg (99 lb), précise la SQ dans un communiqué. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Mme Gaouette portait un chandail gris avec un dessin d’un personnage animé, une petite sacoche noire, des pantalons de denim bleus troués et des souliers noirs de marque Converse avant sa disparition.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », ajoute le corps policier.

La SQ invite toute personne qui apercevrait la jeune femme à composer le 911. Toute information pouvant permettre de la retrouver peut aussi être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.