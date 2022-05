Condamné à sept ans de pénitencier pour trafic de stupéfiants et gangstérisme en juillet 2021, le Hells Angels Daniel-André Giroux vient d’être débouté par la Cour d’appel qui confirme la décision du juge de première instance.

Daniel Renaud La Presse

Giroux, 51 ans, surnommé Grand Dan, a été arrêté dans la foulée d’une enquête majeure de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (SQ) menée en 2018, mais ce n’est que l’année suivante qu’il a été arrêté en République dominicaine.

Giroux s’était fait saisir son passeport durant l’enquête, mais il en a demandé et obtenu un autre, ce qui lui a permis de s’envoler vers la République dominicaine et d’échapper à la frappe policière dans laquelle ses complices ont été arrêtés.

Les 11 coaccusés de Giroux, dont deux membres des Hells Angels, Michel Langlois et Stéphane Maheu, ont rapidement plaidé coupable et obtenu des peines maximales de six ans après des négociations avec la poursuite.

Mais le juge Daniel Bédard, de la Cour du Québec, a conclu que Giroux ne pouvait profiter des résultats de ces négociations étant donné qu’il n’y a pas pris part et qu’il était lui aussi l’une des têtes dirigeantes des réseaux de trafic de stupéfiants. Le magistrat l’a condamné à sept ans, comme le réclamait la poursuite, alors que la défense demandait quatre ans et demi.

Dans sa démarche auprès de la Cour d’appel, Giroux arguait que le juge de première instance avait accordé une importance démesurée au fait qu’il se serait « esquivé » afin d’échapper à son arrestation et que le juge Bédard s’est aussi « écarté de façon injustifié du principe de parité et d’harmonisation des peines pour des motifs erronés en fait et en droit ».

Mais la Cour d’appel a rejeté ses prétentions.

Soulignons que lorsqu’il a prononcé la peine, le juge Bédard l’a réduite de 12 mois, car un juge de la Cour supérieure avait statué que le droit de Giroux à une défense pleine et entière avait été violé, notamment par une divulgation et une prise de notes défaillantes par les policiers.

En soustrayant la période passée en détention préventive, il restait à Giroux 29 mois, trois semaines et quatre jours à purger au moment où il a reçu sa peine en juillet 2021. Il lui reste aujourd’hui moins de 20 mois à purger.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.