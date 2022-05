Un résidant de Chapais, une localité de 1500 habitants du nord du Québec, a été arrêté avec près de huit kilogrammes d’héroïne à l’aéroport Trudeau de Montréal, jeudi soir.

Daniel Renaud La Presse

Il est plutôt inhabituel que des autorités saisissent une telle quantité d’héroïne à la fois.

Selon des sources, la valeur de revente d’un kilogramme d’héroïne est d’environ 80 000 $.

Sur la rue, une dose d’héroïne de 0,05 gramme se vend 20 $, ce qui signifie que la valeur de la drogue saisie pourrait s’élever sur le marché noir à environ 3 millions de dollars ou le double, une fois coupée.

Maurice Nadeau, 68 ans, qui habite sur la première avenue à Chapais, a été accusé d’importation d’héroïne et de possession d’héroïne dans un but de trafic, vendredi après-midi, au palais de justice de Montréal.

La poursuite, représentée par Me Samuel Tessier de la Coursonne fédérale, s’est opposée à sa remise en liberté. Le procureur a remis à son homologue de la défense un avis de peine minimale d’emprisonnement de deux ans.

L’enquête sur cautionnement de M. Nadeau a été reportée à lundi prochain, pour la forme.

L’accusé, qui n’aurait aucun antécédent judiciaire au Québec selon une courte recherche, demeure détenu d’ici là. Il est représenté par un avocat de l’aide juridique.

Émoi en vue à Chapais

Selon nos informations, M. Nadeau arrivait d’Afrique du Sud, après avoir fait escale au Qatar, lorsqu’il a été arrêté par les agents des services frontaliers du Canada en poste à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.

Ceux-ci auraient découvert la drogue séparée en deux paquets, dans une valise qui aurait appartenu à l’accusé.

Les douaniers ont remis l’héroïne à leurs collègues de la Gendarmerie royale du Canada qui ont ouvert une enquête.

« Cette affaire va provoquer une commotion à Chapais et nos citoyens vont nous poser des questions, c’est certain. C’est une énorme quantité et je me demande jusqu’à quel point cette drogue peut être présente sur notre territoire. La semaine prochaine, je communiquerai avec la Sûreté du Québec », a déclaré à La Presse la nouvelle mairesse de Chapais élue en novembre dernier, Isabelle Lessard, qui ne connaît pas M. Nadeau.

« Je suis toutefois soulagée de savoir que toute cette drogue a été interceptée », a ajouté la mairesse de la petite ville située à environ 40 kilomètres au nord de Chibougamau.

