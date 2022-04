L’homme dans la cinquantaine criblé de balles dans son véhicule alors qu’il s’apprêtait à entrer dans un lave-auto mardi matin, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, est Stéphane Dupuis, a appris La Presse de plusieurs sources.

Daniel Renaud La Presse

Dupuis, 51 ans, considéré par la police comme un trafiquant de cocaïne et un prêteur, est un proche de la mafia et des motards.

Il avait déjà survécu à une tentative de meurtre par balles le soir du 24 octobre 2020 à Laval, alors qu’il revenait à la maison.

Le crime est survenu vers 11 h sur le terrain d’un lave-auto situé sur la voie de service de l’autoroute Métropolitaine, près du boulevard Lacordaire.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, PHILIPPE BOIVIN Un homme se serait approché du VUS conduit par Stéphane Dupuis et aurait tiré plusieurs coups de feu, avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule qui aurait été retrouvé incendié.

Selon une source, Dupuis avait une routine le matin et se serait rendu régulièrement dans ce commerce.

Cette façon de faire, mettre le feu à un véhicule et l’abandonner non loin des lieux du crime, portait la signature des motards durant la guerre des années 1990 et 2000.

La victime a été transportée à l’hôpital où son décès aurait été constaté.

ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Dupuis au début des années 2000.

D’après nos informations, Dupuis était un proche de l’ancien Hells Angels Mario Brouillette et aurait été observé à maintes reprises par les policiers ces dernières années dans des cafés italiens ou en compagnie de membres influents de la mafia.

Dupuis, qui était également soupçonné de financer des importations et d’être un distributeur de cocaïne, aurait été régulièrement flanqué d’un garde du corps en 2019-2020.

Selon nos renseignements, ces dernières années, Dupuis aurait été en conflit avec un individu lui-même victime d’une tentative de meurtre l’an dernier à Laval.

Les enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM devront toutefois examiner toutes les hypothèses et c’est une enquête compliquée qui s’annonce pour eux.

Il s’agit du sixième meurtre commis depuis le début de l’année à Montréal.

Un coffre-fort bien garni

Durant les années 2000, Stéphane Dupuis avait été arrêté dans le cadre d’une enquête de la défunte Escouade régionale mixte (ERM) de la Sûreté du Québec baptisée Ziploc.

Lors de l’enquête, Dupuis avait notamment échangé de fortes sommes d’argent avec un individu qu’il ignorait être une taupe pour la police.

Des membres des Hells Angels étaient également apparus dans l’enquête, mais n’avaient pas été accusés.

Durant l’enquête Ziplock, les enquêteurs de la SQ avaient communiqué avec leurs collègues de la GRC, qui débutaient alors le projet anti-mafia Colisée, pour leur annoncer que Dupuis faisait affaires avec un joueur important du clan Rizzuto, Francesco Del Balso.

Les enquêteurs de Colisée s’étaient rendus en pleine nuit chez une proche de Dupuis, dans l’arrondissement d’Anjou, où il cachait son argent, et ils étaient repartis silencieusement avec un coffre-fort rempli de dollars en marchant sans chaussures dans les corridors, pour ne pas réveiller les résidents de l’immeuble.

Les enquêteurs avaient remarqué que Dupuis se penchait chaque fois qu’il entrait et sortait du condo. Ils se sont rendu compte qu’il coinçait un trombone dans le calfeutrage de la porte et ont pris soin de bien le remettre à sa place après leur perquisition.

La Division des produits de la criminalité de la GRC avait enquêté sur ce volet et demandé la confiscation d’une somme de plus de 300 000 $ canadiens et américains reliée à Stéphane Dupuis, selon des documents judiciaires obtenus par La Presse.

En 2008, Dupuis a été condamné à 35 mois pour trafic de cocaïne et gangstérisme dans la foulée de l’enquête Ziplock.

Après le coup de fil de la SQ, Del Balso est devenu un sujet d’intérêt pour les enquêteurs de Colisée qui ont ainsi pu progresser dans cette enquête devenue historique.

