La police de Laval sollicite l’aide de la population pour localiser et identifier un suspect qui est soupçonné d’avoir tenté d’enlever une jeune femme le mois dernier, dans le quartier Chomedey. Tous les témoins de l’évènement qui pourraient avoir de l’information sont également recherchés.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le 1er mars dernier, aux alentours de 13 h 45, la victime – une femme âgée dans la vingtaine – attendait l’autobus dans un abri situé sur le boulevard Saint-Martin Ouest, tout près de l’avenue Francœur.

Soudainement, le suspect s’est positionné devant l’entrée de la cabine, bloquant l’accès à la victime. Il aurait alors forcé celle-ci à le suivre jusqu’à un véhicule, à l’aide d’une arme blanche non-identifiée.

Heureusement, le pire a été évité, affirme la police de Laval, puisque la victime est finalement parvenue à prendre la fuite à pied. Elle s’est ensuite réfugiée « dans un commerce du secteur », où elle a pu obtenir de l’aide.

D’après un descriptif fourni par les autorités, le suspect recherché est un homme blanc qui serait âgé entre 25 et 45 ans. Il s’exprime en français, mesure 1,80 m, soit environ 5 pieds 11 pouces, et a une « stature mince ». La police de Laval affirme qu’il aurait aussi les yeux verts clairs et qu’au moment des faits, il portait « un jeans bleu clair non ajusté, un manteau noir et une tuque rose en laine ».

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL Le véhicule qu'aurait utilisé le suspect.

Par ailleurs, le véhicule qu’a utilisé le suspect serait un Jeep Grand Cherokee de couleur blanche. Il daterait des années 2014 à 2017, et aurait des poignées chromées et des enjoliveurs de roues « argent à branches unies »

Les enquêteurs du corps de police indiquent qu’ils « tentent également de retracer tous les témoins qui auraient de l’information liée à cet évènement ».

Ainsi, toute personne détenant des informations pertinentes en lien avec ce dossier est invitée à contacter la Ligne-Info de la police de Laval, en composant le 450 662-INFO (4636) ou encore le 911 en mentionnant le numéro de dossier LVL 220 301-071. Un traitement anonyme et confidentiel pourra vous être assuré.