Deux jeunes hommes originaires de Montréal et de Laval viennent d’être arrêtés par la police de Gatineau, en lien avec des fraudes commises sur un total de sept victimes. Ils feront maintenant face à une série d’accusations criminelles.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Jedeson Fabien-Samson, un Montréalais âgé de seulement 20 ans, et Yani Noël, habitant Laval et âgé de 21 ans, ont tous deux été arrêtés dans les derniers jours par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Ce dernier avait lancé une « mise en garde » à la population il y a tout près d’un an, en mars 2021, concernant un stratagème de fraude observé sur son territoire « qui mettait en scène de faux employés d’institutions financières et de faux facteurs de Postes Canada ».

Le fraudeur indiquait d’abord aux victimes « que des fraudes auraient été faites sur leurs cartes de débit ou de crédit », avant de leur demander « de les remettre à une personne qui passera les récupérer à leur domicile ». Ce complice était alors « présenté comme un employé de Postes Canada ou un collègue de l’institution financière qu’il dit représenter », avaient expliqué les autorités.

Une large enquête avait été entamée dans la foulée. Dans les semaines qui ont suivi, des citoyens ont finalement contacté la police gatinoise avec des informations pertinentes, qui ont éventuellement mené à ces arrestations récentes. Celles-ci mettent donc un terme à une procédure policière de plus d’un an.

Selon les premières informations recueillies, les deux accusés ne seraient pas directement complices. Ils auraient en effet plutôt « commis leurs larcins séparément », a indiqué le SPVG. Chose certaine : plusieurs chefs d’accusation ont été déposés contre les deux hommes au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour chacun des deux hommes.

D’abord, Jedeson Fabien-Samson, qui n’a fait qu’une seule victime, est accusé d’avoir commis une fraude de moins de 5000 $, d’avoir tenté de commettre une fraude de moins de 5000 $ et d’avoir volé une carte de crédit. Yani Noël, lui, aurait fait pas moins de six victimes. Il est accusé d’avoir possédé des biens volés d’une valeur de moins de 5000 $, et d’avoir commis une fraude de plus de 5000 $.

Ils comparaîtront devant un juge à la Cour du Québec « dans les semaines à venir ». Aucune date n’a toutefois encore été fixée.

Toute personne détenant une information pertinente en lien avec cette affaire est invitée à contacter les enquêteurs du SPVG, en composant le 819 246-4636, et en choisissant l’option 5. « Bien qu’il soit parfois difficile de dénoncer, ces crimes ne doivent pas demeurer impunis et les victimes sont en droit d’obtenir justice », insiste le corps policier.