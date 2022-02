Kenzo Nguyen a été vu pour la dernière fois à l’école qu’il fréquente dans l’arrondissement de Montréal-Nord et par la suite, il est resté introuvable et n’a pas donné de nouvelles.

(Montréal) La police demande l’aide de la population de Montréal pour retrouver un garçon âgé de 12 ans qui n’a pas été vu depuis mercredi matin.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise que Kenzo Nguyen a été vu pour la dernière fois à l’école qu’il fréquente dans l’arrondissement de Montréal-Nord et que par la suite, il est resté introuvable et qu’il n’a pas donné de nouvelles.

Les enquêteurs de la police signalent qu’il est possible que le jeune garçon ait commis une fugue, mais ils craignent néanmoins pour sa santé et sa sécurité.

Kenzo Nguyen est un garçon d’origine asiatique qui s’exprime en français. Il mesure 1 mètre 22, pèse environ 36 kilogrammes, a les yeux et les cheveux bruns. Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois avant de disparaître, il était vêtu d’un manteau noir et vert fluorescent et des bottes noires.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.