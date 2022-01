Un adolescent âgé de 17 ans a été blessé par balles jeudi soir, à Montréal. Il se trouve présentement dans un état critique, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Florence Morin-Martel La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Vers 18 h 50, plusieurs appels ont été faits au 911 pour signaler une personne blessée, près des rues Roy et Rivard, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. En arrivant sur les lieux, les policiers ont localisé la victime qui était atteinte au haut du corps. L’adolescent a été transporté à l’hôpital, a indiqué le SPVM.

Selon les informations du SPVM, un ou plusieurs suspects auraient pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Il n’y a aucune arrestation pour le moment.

Philippe Rochon a entendu la fusillade à quelques dizaines de mètres de son domicile.

« J’étais chez moi, assis dans mon divan, et j’ai entendu quatre fois ce que je crois être des coups de feu », a-t-il relaté à La Presse en entrevue téléphonique. « J’entendais des gens crier dans la rue. Je me suis levé pour voir par la fenêtre et c’est là que j’ai vu deux personnes courir et une personne étendue dans la neige, sur le bord de la rue. Il devait être à cinquante mètres. »

« Au début il ne bougeait pas, puis il s’est mis à bouger. Je me disais qu’il était peut-être juste tombé. Mais le monde capotait… », a-t-il rapporté. « Il était sur le ventre au début, mais les gens qui sont venu l’aider l’ont mis sur le dos, a-t-il dit. Le gars gémissait, mais je ne voyais pas de blessures. »

Les services d’urgence n’ont pas tardé à arriver sur place : « ça a pris une minute et demie, deux minutes et quinze autos de police se sont pointées ».

Philippe Rochon a indiqué que la fusillade s’était produite juste devant une garderie. « Il y a un parc, une garderie. Il y a quand même des familles. Tu ne t’attends pas à ça », a-t-il dit. « Tu ne t’attends jamais à ça. »

Un périmètre a été mis en place et les enquêteurs sont sur les lieux afin de rencontrer les témoins.