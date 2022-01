Quatorze contrebandiers de tabac ont été condamnés à des amendes totalisant près de 5 millions de dollars, a annoncé mardi matin Revenu Québec par voie de communiqué.

Daniel Renaud La Presse

Trois d’entre eux ont également été condamnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans moins un jour, a annoncé l’agence québécoise.

Tous les individus condamnés avaient été arrêtés en décembre 2016 à l’issue d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada baptisée Cendrier qui visait des contrebandiers de tabac mais également un présumé importateur de cocaïne.

Les suspects avaient été trahis par un complice devenu, à leur insu, un agent civil d’infiltration (ACI) pour la police fédérale.

L’ACI avait mis sur pied sa propre entreprise de transport pour déplacer les marchandises illicites et ses chauffeurs ou employés étaient des agents doubles de la police ou de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis.

« Le projet Cendrier découle d’une enquête majeure de la GRC qui visait des groupes d’individus qui ont facilité la contrebande de tabac. Le produit transitait entre les États-Unis et la réserve d’Akwesasne avant d’être transporté par bateau sur le lac Saint-François, puis expédié par voie terrestre jusqu’aux réserves de Kahnawake et de Kanesatake. L’enquête a démontré que plusieurs individus étaient impliqués dans les transactions », écrit le porte-parole de Revenu Québec, Martin Croteau.

Un homme de 28 ans de Hogansburg dans l’État de New York, Lawrence Jock, a été condamné à l’amende la plus forte, 1 million, en plus d’une peine de 15 mois de prison. Mais selon nos recherches, Jock a cessé de se présenter en cour à compter d’octobre 2019, il est toujours accusé de complot et de chefs reliés à la Loi sur l’accise et serait actuellement recherché.

Les individus ont été condamnés pour avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac, pour avoir transporté du tabac destiné à la vente et dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac et pour ne pas être inscrits auprès de Revenu Québec ou n’être titulaires d’aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.

Le présumé importateur de cocaïne arrêté durant l’enquête Cendrier, Jaime Flores, 55 ans, est toujours accusé de complot, tentative de commettre une infraction et de non-respect des conditions. Une requête en arrêt des procédures est actuellement débattue.

Les autres individus condamnés en vertu de la Loi sur l’accise Daniel MacDonald, 28 ans, Cornwall, Ont : 506 000 $ d’amendes et deux ans moins un jour de prison

John Lewis White, 49 ans, Hogansburg, NY : 25 000 $ et 18 mois de prison

George Robertson, 52 ans, Kahnawake : 287 000 $

Gaetan Joseph Tremblay, 58 ans, Akwesasne, Ont : 500 000 $

Carlos Nelson, 47 ans, Kanesatake : 293 000 $

Simon Chevarie-Dudemaine, 36 ans, Boisbriand : 287 000 $

Blaise Flores, 29 ans, Saint-Zotique : 293 000 $

Frédéric Bordeleau-Beaupré, 25 ans, Salaberry-de-Valleyfield : 287 000 $

Joseph Thompson, 35 ans, Akwesasne : 293 000 $

Wendy Mayo, 65 ans, Kahnawake : 287 000 $

Kenneth Cree, 45 ans, Hogansburg, NY : 287 000 $

Edward Lee-Lachance, 33 ans, Montréal : 287 000 $

Benoit Lamoureux, 40 ans, Longueuil : 120 000 $

