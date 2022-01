Une personne localisée dans un immeuble à logements de Rosemont—La Petite-Patrie est morte dans un incendie dimanche matin. Le feu dont on ignore la cause est maîtrisé et le dossier a été transféré au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Mayssa Ferah La Presse

Le Service incendies de Montréal (SIM) a demandé l’assistance de la police peu avant 5 h 30. Les pompiers avaient été appelés pour un incendie dans un immeuble résidentiel de l’avenue Papineau, non loin de la rue Bélanger.

Sur place, ils ont localisé le corps d’une personne dans un appartement. Son décès a été constaté sur place.

Le brasier a été rapidement maîtrisé.

« On ne signale aucun autre blessé et les occupants évacués ont pu réintégrer leur logement », précise l’agente Véronique Comtois, des relations médias du SPVM.

La cause de l’incendie demeure inconnue. Comme c’est le cas lors d’un incendie mortel, les enquêteurs du SPVM se rendront sur les lieux afin de faire la lumière sur cet évènement.