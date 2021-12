Un incendie a ravagé trois bâtiments résidentiels dimanche à Farnham, en Estrie. Une dizaine de citoyens se sont retrouvés sans logis au lendemain de Noël.

Coralie Laplante La Presse

Vers 6 h dimanche matin, deux maisons unifamiliales et un duplex ont été la proie des flammes.

« On parle d’un incendie d’origine électrique, pour le moment il n’y a rien qui laisse croire que c’est d’autre chose que ça », a expliqué à La Presse le maire de Farnham, Patrick Melchior.

« Ce matin, je suis allée ouvrir l’hôtel de Ville pour pouvoir les accueillir avec la Croix-Rouge dans la salle du conseil », a poursuivi le maire.

Certains sinistrés se sont rendus chez des membres de leur famille pour y être hébergés, et d’autres ont été relocalisés dans un hôtel de la municipalité.

« À Farnham, on a une fondation, la fondation du maire. C’est sûr et certain que si je vois qu’il y a des gens qui ont du mal à se relocaliser ou s’il y a de l’aide à donner, on sera là », a indiqué Patrick Melchior.