Au lendemain de l’évènement du jeune homme atteint par balle dans une bibliothèque de Laval, le maire Stéphane Boyer s’est dit préoccupé que cela se soit produit dans un lieu public.

Florence Morin-Martel La Presse

« C’est une situation qui est inacceptable et c’est assez préoccupant que non seulement ce genre d’évènements ait lieu sur notre territoire, mais aussi dans un lieu public où il y avait des citoyens et des employés qui travaillaient », a affirmé Stéphane Boyer, devant la bibliothèque Philippe-Panneton, mardi matin. Les employés seront rencontrés aujourd’hui, a-t-il ajouté.

Lundi soir, à 19 h 13, des coups de feu ont été tirés à la bibliothèque Philippe-Panneton. Un homme de 18 ans, qui se trouvait à l’intérieur, a été atteint au bas du corps. La jeune victime, connue des milieux policiers, a ensuite été transportée à l’hôpital et l’on ne craint pas pour sa vie, a indiqué hier Stéphanie Beshara, porte-parole du Service de police de Laval.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Boyer

Selon nos informations, la victime est liée au Chomedey 45, un gang présent dans le quartier du même nom. Le tireur, qui se trouvait à l’extérieur de la bibliothèque, a pris la fuite. Il n’y a eu aucune arrestation jusqu'ici.

Mardi matin, Stéphane Boyer a fait valoir que « la recrudescence des armes à feu » en lien avec les gangs de rue dans le Grand Montréal est « un enjeu de société que nous devons régler tout le monde ensemble ». Malgré les évènements récents, le maire a répété que les villes de Laval et Montréal « restent sécuritaires ». « On va voir ce qu’on peut faire de plus, s’il y a des façons de faire avec le milieu scolaire ou le milieu communautaire qu’on peut améliorer, a soutenu M. Boyer. C’est certain qu’on ne peut pas tolérer ce genre de situations. »

Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, a écrit être « de tout cœur avec la famille de la victime et avec l’équipe des Bibliothèques de Laval ». « Comme il s’agit d’un évènement isolé, nous continuons de considérer que les bibliothèques publiques sont des lieux sécuritaires et accueillants ouverts à l’ensemble de la population », a-t-elle répondu à La Presse, lors d’un échange de courriels.

Avec Alice Girard-Bossé, Daniel Renaud et Mayssa Ferah