Le président des restaurants à déjeuner Chez Cora a été kidnappé chez lui et embarqué de force dans le coffre d’une voiture il y a quatre ans. Ses ravisseurs ont ensuite réclamé une rançon de 11 millions à sa mère, Cora Tsouflidou. Qui est derrière ce crime sorti tout droit d’un film hollywoodien ? L’ancien franchisé Paul Zaidan, entend prouver le ministère public.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’était le début du procès devant jury de l’homme de 52 ans mardi au palais de justice de Laval. Paul Zaidan est accusé d’avoir enlevé et séquestré Nicholas Tsouflidis, le 8 mars 2017 à Mirabel et Laval, et d’avoir extorqué Cora Tsouflidou. À l’époque, Paul Zaidan était actionnaire d’une franchise du restaurant Chez Cora à L’Île-des-Sœurs, à Montréal.

Selon la théorie de la poursuite, Paul Zaidan a joué un « rôle » dans l’enlèvement du président de Chez Cora, sans préciser lequel. « Aucune preuve directe impliquant Paul Zaidan dans l’enlèvement et l’extorsion ne vous sera présentée. Je vous le rappelle, la preuve est circonstancielle », a ainsi prévenu la procureure de la Couronne Me Sarah Beaudry-Leclerc dans sa déclaration d’ouverture au jury.

Vers 21 h 30, le 8 mars 2017, Nicholas Tsouflidis répond à sa porte lorsqu’un homme prétend « être perdu ». Cette personne porte alors ce que le plaignant croit être une arme et lui ordonne de se coucher au sol, selon la Couronne. D’autres personnes pénètrent alors dans la résidence de M. Tsouflidis.

« Nicholas Tsouflidis sera embarqué de force dans le coffre d’une voiture, les mains attachées dans le dos », a raconté au jury Me Beaudry-Leclerc, qui fait équipe avec Me Karine Dalphond. Mais le grand patron de Chez Cora réussit à se détacher et appelle au 9-1-1 en disant qu’il a été embarqué de force par plusieurs individus dans un véhicule de marque Volvo.

Entre-temps, la mère du plaignant, Cora Tsouflidou, reçoit deux appels des ravisseurs vers 1 h du matin, selon la théorie de la Couronne. On lui mentionne que son fils a été enlevé et qu’elle doit se rendre chez lui pour trouver une lettre contenant des directives. Dans la lettre retrouvée par les policiers, il est question d’une rançon de 11 millions de dollars payables sur une période de trois jours. Nicholas Tsouflidis est retrouvé sain et sauf le lendemain à 6 h 10, sur la montée Champagne à Laval.

Le président de Chez Cora devrait témoigner plus tard aujourd’hui. Il racontera au jury, selon la poursuite, des détails importants sur son enlèvement concernant la description des lieux, des items utilisés pour le séquestrer et le système de surveillance.

Les policiers ont relié Paul Zaidan à cette affaire grâce à l’adresse courriel écrite dans la lettre. Selon la Couronne, cette adresse a pu être reliée à un appareil précis, une tablette Samsung achetée dans un magasin Best Buy par Paul Zaidan, le 7 février 2017. Cette tablette a ensuite été retournée le 9 mars, « au moment même où M. Tsouflidis est retrouvé », a souligné la procureure de la Couronne.

La poursuite invite d’ailleurs le jury à garder une « attention toute spéciale » à ce que la carte de crédit de Paul Zaidan a permis d’acheter le 8 mars relativement au véhicule Volvo, à la quincaillerie utilisée pour le retenir physiquement et le système permettant de le surveiller.

« Cela vous en dira long sur le rôle qu’a joué Paul Zaidan dans cet enlèvement, cette séquestrions et cette extorsion », a maintenu Me Beaudry-Leclerc.

Le procès se déroule devant le juge François Dadour. L’accusé est défendu par Me Hovsep Dadaghalian et Me Christopher Lerhe-Mediati.