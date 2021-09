Arena, 63 ans, se trouvait dans son immeuble à condos, à l’angle des rues Jean-Talon et Michelet, lorsque des coups de feu ont été entendus. 

Un homme a été tué par balles, vers 19 h 30 ce soir, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, dans le nord-est de Montréal, a appris La Presse. Selon nos informations, la victime est Piero Arena, un individu lié à la vieille garde de la mafia et déjà condamné dans le passé pour des importations de cocaïne.

Daniel Renaud La Presse

Arena, 63 ans, se trouvait dans son immeuble à condos, à l’angle des rues Jean-Talon et Michelet, lorsque des coups de feu ont été entendus. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du crime.

Des appels ont été faits au 911 vers 19 h 30, concernant des coups de feu. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’un homicide. « Sur place, les policiers ont trouvé une victime blessée, qui se trouvait dans le garage de l’immeuble. Son décès a été constaté sur place », a affirmé la porte-parole du SPVM, Véronique Comtois.

En novembre 2013, Piero Arena avait été condamné à sept ans et trois mois de pénitencier après avoir été arrêté, avec des complices, dans une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) baptisée Cynique et visant deux organisations qui tentaient d’importer de la cocaïne au Québec. Selon la preuve, Arena avait joué le rôle d’intermédiaire entre un fournisseur et un acheteur, Louis Vigeant, pour l’importation de 275 kg de cocaïne, évalués à 2 millions de dollars. Mais ce qu’Arena ignorait, c’est que Vigeant, un ancien criminel, était devenu agent civil d’infiltration pour la GRC.

Piero Arena, un vieux routier du crime dont la famille a gravité dans l’entourage des Cotroni à l’époque de la prédominance calabraise de la mafia montréalaise, aurait été observé par les policiers durant l’enquête Colisée qui a décapité la mafia sicilienne en novembre 2006.

En 2002, Piero Arena avait été arrêté avec plusieurs individus dans le cadre d’une enquête baptisée Trèfle sur des importations de cocaïne. Il avait été condamné à quatre ans pour complot.

Il avait également été condamné à 57 mois aux États-Unis pour une autre affaire d’importation datant de 1996.

Déjà ciblé une première fois ?

Arena était attablé sur la terrasse du café bar Sorento, situé à l’angle des rues Jean-Talon et des Angevins le 22 juillet dernier lorsqu’un individu a ouvert le feu en plein après-midi, blessant un autre client avec des éclats de verre.

Des sources croient que c’est Arena qui aurait été visé lors de cet attentat raté survenu dans un établissement licencié qu’il fréquentait.

Selon nos informations, Piero Arena aurait été attablé avec quelques individus, dont un membre des Hells Angels, lorsque le tireur est apparu et aurait échappé le chargeur de son arme avant de le récupérer et d’ouvrir le feu.

D’après certains renseignements, Arena aurait eu des dettes. L’enquête a été confiée à la Division des crimes majeurs du SPVM.

Avec Coralie Laplante, La Presse