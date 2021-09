Des objets sur lesquels se trouvait l’ADN de Jake et David Côté ont été retrouvés, a annoncé la Sûreté du Québec (SQ) vendredi soir. La découverte confirme que l’enfant de trois ans, qui aurait été enlevé par son père, David Côté, se trouve dans le secteur des recherches, à Sainte-Paule.

Suzanne Colpron La Presse

« À l’heure actuelle, nous avons confiance de pouvoir retrouver le père et l’enfant vivants », a affirmé la SQ, par voie de communiqué. Les recherches se poursuivront au courant de la nuit de vendredi à samedi.

« Nous concentrons énormément d’efforts dans ce secteur. Les recherches sur le terrain se poursuivent sans relâche pour retrouver Jake et David Côté », a indiqué le corps de police dans le même document.

Inscrit au registre des délinquants sexuels, l’homme de 36 ans est « anti-gouvernement, anti-système, anti-vaccin », révèle son voisin Louis-Régis Côté, qui l’a côtoyé à quelques reprises à Sainte-Paule. « Il est anti-toutte. Un complotiste qui voit des complots partout. C’est quelqu’un qui pense que la guerre va éclater, qu’il faut se préparer, qu’il faut se défendre. »

Par ailleurs, David Côté a un passé criminel très chargé avec plusieurs arrestations et des séjours en prison. Il a notamment été trouvé coupable d’une agression sexuelle commise à Matane en 2010, qui lui a valu d’être inscrit pour 20 ans au registre des délinquants sexuels. Son casier judiciaire contient également des condamnations pour voies de fait armées, voies de fait simples, non-respect des conditions de probation, possession de drogue et conduite dangereuse.

Les portes barrées

David Côté est arrivé dans le village de Sainte-Paule avec sa conjointe et leur fils Jake, précise Louis-Régis Côté (aucun lien de parenté). Côté a deux autres enfants, de jeunes garçons issus d’une union précédente. Ceux-ci ont habité avec lui jusqu’en janvier. Il aurait alors perdu la garde de ces enfants. « Un bon matin, il y avait des voitures de police avec des intervenants. Ils sont sortis de là avec les enfants, des valises et des sacs de linge », témoigne son voisin.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Jake Côté, 3 ans, portait un t-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches quand il a été vu pour la dernière fois.

« On l’a connu par obligation depuis qu’il est arrivé l’année passée, ajoute-t-il. À la rentrée scolaire du primaire, en septembre 2020, il venait d’arriver. Au début, ç’a avait l’air correct. Mais, un moment donné, on a découvert un peu quel genre de personne c’était. C’était quelqu’un qui tenait les portes fermées, les portes barrées, et qui ne voulait pas entrer en contact avec personne. Ici, on a des voisins en or. On a confiance en tout le monde. Eux autres ne fittaient pas dans le décor. »

Côté se promenait en véhicule tout-terrain (VTT) ou en moto tard le soir ou au beau milieu de la nuit dans le village. Plusieurs citoyens auraient porté plainte pour nuisance sonore, dit-il.

« On le trouvait un peu dérangeant. En plein jour, ça va, mais en pleine nuit, se faire déranger par un VTT. Des fois, ça m’est arrivé de me réveiller vers 3 h, 4 h du matin et de l’entendre faire des sparages avec ses VTT ou ses motos. Le petit Jake, il l’avait souvent sur lui, sur son VTT. Des fois, il passait ici à toute vitesse et il avait le petit entre les deux jambes. »

M. Côté ajoute qu’il avait des amis dans le coin. « Il n’était pas seul au monde, insiste-t-il. Quand il partait en moto des fois le soir ou la nuit, il allait chez des gens, il n’allait pas juste chez ses parents, il allait ailleurs. »

Sa conjointe, une femme qu’il qualifie de souriante et gentille, semblait soumise. « Elle ne disait pas un mot, comme si elle était sous l’emprise de ce gars-là. »

Dans ce drame, la crise conjugale ne serait pas à l’origine de l’enlèvement du petit Jake par son père. Ce serait plutôt la visite de la DPJ qui aurait provoqué le rapt.

Les recherches pour retrouver l’enfant se sont poursuivies vendredi, principalement autour de Sainte-Paule, un village de 250 habitants, à une vingtaine de kilomètres au sud de Matane. Des policiers continuent de quadriller le secteur à pied, à cheval, en VTT, en quads et avec des maîtres-chiens, pendant que des hélicoptères survolent le ciel.

Le maire du village, Pierre Dugré, garde espoir qu’on retrouve l’enfant dans les prochaines heures. « On le souhaite tous, confie-t-il. C’est sûr qu’avec la température qu’on a, c’est quand même assez frais, et il y a de la pluie, ça peut peut-être le forcer à sortir s’il n’est pas à couvert. »

La police a fait savoir jeudi que David Côté est armé et qu’il peut agir de façon impulsive. L’enquête a aussi révélé qu’il possède de très bonnes connaissances du milieu forestier et qu’il serait en mesure de s’organiser rapidement pour survivre en forêt.

La dernière fois qu’il a été vu avec son fils remonte à plus de 60 heures. Le petit Jake portait un t-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches, un jeans bleu foncé et des bottes beiges. Son père mesure 1,70 m et pèse 82 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Avec Coralie Laplante, La Presse