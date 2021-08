Des coups de feu ont été entendus dans deux secteurs de Laval jeudi soir, à quelques heures d’intervalle. Au total, trois évènements impliquant des coups de feu sont survenus, perturbant la quiétude des quartiers résidentiels. Aucune personne n’a été blessée, et le Service de police de Laval (SPL) recherche un suspect.

Coralie Laplante La Presse

Le Service de police de Laval (SPL) a reçu un premier appel à 20 h 34 concernant des détonations survenues sur la rue Grenier, près du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, dans le secteur de Sainte-Rose. « Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert des impacts de balle sur un domicile et sur un véhicule », a déclaré la porte-parole du SPL, Stéphanie Beshara.

À 4 h 51, des coups de feu ont à nouveau retenti au même endroit, sur la rue Grenier.

Un suspect, Joseph Abou Rjeily, 21 ans, est recherché par les policiers. L’homme mesure 5 pieds et 7 pouces (1 mètre et 75 pouces), et il a les cheveux ainsi que les yeux bruns. Il pèse environ 198 livres (90 kilogrammes).

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Joseph Abou Rjeily

« Mon premier réflexe, ç’a été de rester couché plat », raconte un citoyen du secteur, qui n’oubliera pas les évènements de la nuit de vendredi. « J’ai regardé par la fenêtre, et il y avait quatre policiers avec des fusils d’assaut qui sprintaient devant ma maison », poursuit-il.

Les habitants de la maison où ont été retrouvés les impacts de balle forment « une famille super gentille » dont parle en bien le quartier, indique le citoyen.

« On a peur. Dans toutes les maisons ici, sauf trois maisons, on a des enfants en bas âge », évoque-t-il, lui-même père.

Les policiers de Laval ont reçu un deuxième appel vers 23 h 45 au sujet de coups de feu sur la rue Marc dans le secteur de Vimont. « Il y a eu des impacts de balles sur la maison », a précisé Stéphanie Beshara. Elle indique qu’il y a eu des témoins, mais aucune arrestation et aucun blessé.

Les policiers tentent de déterminer si les deux évènements sont liés.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs sont sur place, avec des techniciens en identité judiciaire et des maîtres-chiens. Une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de ces évènements.

Plus de présence policière

Le SPL déploiera davantage d’effectifs dans les secteurs où se sont déroulés les coups de feu. Un poste de commandement sera aussi érigé à l’intersection des rues Marc et Bellerose, dans le secteur de Vimont.

« Les évènements survenus dans les quartiers Sainte-Rose et Vimont sont inacceptables et intolérables, et c’est pourquoi nous allons intensifier notre présence et mobiliser toutes nos ressources pour continuer d’assurer la sécurité des citoyens lavallois. Nous serons visibles et présents dans les rues » a affirmé Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval, par voie de communiqué.

Avec Florence Morin-Martel