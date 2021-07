Le tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police durant l’enquête visant à élucider les meurtres de Vincenzo et Giuseppe Falduto commis en 2016 aurait reçu par la suite d’autres commandes pour tuer les frères Salvatore et Andrew Scoppa, dont les têtes auraient été mises à prix à 300 000 $ chacune.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce qu’a raconté mardi un enquêteur de la Sûreté du Québec qui témoignait pour une deuxième journée au procès devant jury de Marie-Josée Viau et Guy Dion, accusés d’avoir comploté les meurtres des deux frères Falduto et d’y avoir participé.

« Le tueur à gages a dit qu’il avait reçu de Charlie Renda un contrat de 300 000 $ chacun sur les frères Scoppa. Il a ajouté avoir reçu de Renda une arme de calibre 22 et un silencieux », a déclaré l’enquêteur Philippe Savard.

Selon les prétentions de la poursuite, c’est ce tueur à gages devenu agent civil d’infiltration (ACI) pour la police qui a tué les frères Falduto dans le garage du couple Viau et Dion, le 30 juin 2016. Par la suite, les accusés auraient brûlé les corps à ciel ouvert durant plusieurs heures, jeté les cendres dans une rivière et fait disparaître toute trace du crime.

En décembre 2018, deux ans et demi après le crime, le tueur à gages a communiqué avec la police et offert ses services pour contribuer à élucider les meurtres. Il a notamment enregistré les deux accusés à leur insu en portant sur lui des systèmes d’enregistrement audio et vidéo lors de cinq scénarios d’infiltration effectués chez le couple et dans un restaurant de Saint-Basile-le-Grand, à l’été 2019.

Pour une (grosse) poignée de dollars

L’enquêteur Savard a été contrôleur du tueur à gages devenu ACI – et dont on doit taire le nom en vertu d’un interdit de publication – durant l’enquête sur les meurtres des frères Falduto.

Contre-interrogé par Mme Nellie Benoit et Me Mylène Lareau, de la défense, il a d’abord raconté que, le 4 avril 2019, le tueur à gages avait dit aux policiers qu’un certain Charlie Renda, lié au crime organisé, avait contracté auprès de lui une dette de 60 000 $ parce que Renda lui aurait remis seulement 40 000 $ sur une somme promise de 100 000 $ pour des informations que l’ACI lui avait données sur le meurtre de Rocco Sollecito et d’un autre assassinat qu’il n’avait pas commis.

Le 27 juin suivant, l’ACI a fait une déclaration vidéo assermentée dans laquelle il a expliqué que Renda lui aurait donné la commande de tuer les frères Scoppa.

« L’ACI nous a dit qu’il y aurait tellement de choses à parler qu’il préférait une déclaration vidéo. Il a dit qu’il y avait un contrat sur les frères Scoppa de 300 000 $ chacun donné par Renda. Mais l’ACI nous a dit avoir vendu l’arme et ne pas avoir fait les meurtres, car il n’a pas reçu un dépôt d’argent attendu de la part de Charlie Renda », a expliqué l’enquêteur Savard.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN COUR Salvatore Scoppa, maintenant mort, dans une vidéo de filature visionnée par les membres du jury durant les premières semaines du procès

Dans ses questions auxquelles le témoin n’a pas toujours été en mesure de répondre, Me Lareau a aussi laissé entendre que Renda aurait passé une commande de 100 000 $ pour tuer un individu surnommé Brad Pitt depuis le début du procès, car il fait l’objet lui aussi d’un interdit de publication.

On a également appris mardi qu’outre la déclaration vidéo assermentée faite sur les discussions avec Charlie Renda, l’ACI en a fait quatre autres sur des meurtres, dont deux sur les assassinats de Rocco Sollecito et des frères Falduto.

Le contre-interrogatoire du témoin Savard se poursuit ce mercredi.

