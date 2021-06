Paul Bernardo purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré, enlèvement et agression sexuelle grave, entre autres crimes commis dans les années 1980 et au début des années 1990.

Paul Bernardo a eu beau plaider qu’il avait changé, et qu’il n’était plus le « mâle chauvin et grossier » qu’il était quand il a tué deux adolescentes, Leslie Mahaffy et Kristen French, au début des années 90, il n’a pas réussi à obtenir sa libération conditionnelle, après 28 ans derrière les barreaux.

Isabelle Ducas La Presse

Le meurtrier et violeur en série, maintenant âgé de 56 ans, en était mardi à sa deuxième demande devant la Commission des libérations conditionnelles, mais il a de nouveau échoué à convaincre les commissaires qu’il était réhabilité et prêt à réintégrer la société.

« Vous présentez toujours un risque élevé de commettre à nouveau des crimes sexuels », a expliqué la commissaire Maureen Gauci, après environ une heure de délibérations.

« Il est évident aujourd’hui que vous avez toujours des comportements qui sont contreproductifs au développement de l’introspection nécessaire, et vous ne démontrez pas les avancées que nous devrions observer après votre participation à certains programmes. »

Bernardo a pourtant répété à plusieurs reprises qu’il reconnaissait sa déviance sexuelle, qu’il avait demandé de l’aide pour être traité et qu’il acceptait de prendre un médicament inhibiteur de libido pour contrôler ses pulsions.

« J’accepte mes fautes, j’accepte mes risques et je suis prêt à prendre le médicament, parce que je crois que je ne dois pas être libéré si je ne le prends pas, » a-t-il dit.

Paul Bernardo est apparu calme et posé, dans un bureau du pénitencier de Millhaven, près de Kingston, en Ontario, lors de l’audience qui a eu lieu par téléconférence. L’homme affiche toujours une allure juvénile, même s’il a purgé presque toute sa peine en isolement.

Alors que les familles de Leslie Mahaffy et Kristen French assistaient à l’audience, ainsi qu’au moins une de ses victimes de viol, Bernardo s’est excusé et a exprimé ses regrets de ne pas avoir plaidé coupable, en 1995, et d’avoir forcé les familles et ses victimes à suivre son procès, ce qui leur a fait revivre les horreurs qu’il a infligées.

Mais du même souffle, il a affirmé que, selon lui, son épouse de l’époque, Karla Homolka, était aussi coupable que lui et a participé activement aux meurtres, mais qu’elle l’a blâmé pour obtenir une peine réduite de 12 ans.

Le couple a kidnappé, torturé et tué Leslie Mahaffy, 14 ans, en juin 1991, avant de démembrer son corps, de le couler dans le ciment et de le jeter dans un lac. Ils ont récidivé en avril 1992, en kidnappant et en tuant Kristen French, 15 ans.

Bernardo a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, après avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de kidnapping et d’agression sexuelle.