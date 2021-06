Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide de la population afin de localiser un jeune homme de 25 ans « qui a une légère déficience intellectuelle » et qui manque à l’appel depuis ce jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Andrew Geordy Saint-Pierre, de son nom, a été vu pour la dernière fois le 17 juin dernier, dans le secteur de Longueuil.

Il « pourrait fréquenter l’école Lemoyne d’Iberville, la Place Longueuil, le métro Longueuil, le parc Jean De Lalande (1681 rue Bourassa Longueuil) » et pourrait aussi possiblement se trouver à Montréal, a indiqué le corps policier dans un bref communiqué diffusé samedi, en précisant que le jeune homme « a une légère déficience intellectuelle ».

Selon le descriptif fourni par les autorités, Andrew Geordy Saint-Pierre mesure 5 pieds et 2 pouces, soit environ 1,58 mètre, et pèse 132 livres, l’équivalent de 60 kilogrammes. Il a les cheveux et les yeux noirs, et s’exprime d’abord en français.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une veste à manches longues bleue, des sandales noires et blanches, des jeans bleus et un sac à dos de couleur camouflage.

Toute personne détenant des informations pertinentes dans ce dossier, ou qui apercevrait M. Saint-Pierre, est invitée à composer le 911 sur-le-champ.