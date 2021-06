Justice et faits divers

Montréal

150 évènements impliquant des armes à feu en un an

Montréal a été le théâtre de plus de 150 évènements impliquant des coups de feu depuis un an, dont plus de 60 depuis le 1er janvier dernier, révèlent de nouveaux chiffres obtenus par La Presse mardi, alors que le gouvernement du Québec annonçait le versement de fonds supplémentaires au SPVM pour son équipe spécialisée dans la lutte contre le trafic d’armes.