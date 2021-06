(Saguenay) Un homme est décédé après s’être vraisemblablement endormi au volant d’un camion cube à Saguenay.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit tôt samedi matin sur la route 175, qui relie Saguenay à Québec en passant par la Réserve faunique des Laurentides.

« Vers 5 h ce matin, les policiers de la MRC du Fjord ont été appelés à se rendre au km 188 de la route 175, en direction nord, pour l’embardée d’un camion cube », a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur, dans la quarantaine, était seul à bord. Il avait été blessé gravement et on craignait pour sa vie. Son décès a été confirmé quelques heures plus tard, rapporte la SQ.

Un patrouilleur de la SQ spécialisé en enquête-collision a été appelé sur les lieux ainsi qu’une équipe d’Urgence-Environnement pour un déversement de diesel.

« L’hypothèse c’est que le conducteur se serait endormi au volant. Jusqu’à présent, c’est l’hypothèse qui est la plus plausible », a affirmé la sergente Dorsainville.

L’enquête de la SQ se poursuit.