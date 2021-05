Luc Wiseman fait face à des accusations criminelles en lien avec des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021.

Le producteur Luc Wiseman, associé à plusieurs grands succès de la télévision et du monde du spectacle avec son entreprise Avanti Groupe, est visé par un mandat d’arrestation pour agression sexuelle sur une personne mineure et production de pornographie juvénile.

Vincent Larouche

La Presse

M. Wiseman fait face à des accusations criminelles en lien avec des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021. La loi ne permet pas d’identifier la jeune victime.

Luc Wiseman est associé à Avanti depuis 1990. Il est président et seul actionnaire de la maison de production depuis l’année 2000. Son entreprise est co-productrice de l’émission Tout le monde en parle et productrice des séries De garde 24/7, Police en service et 180 jours, entre autres. Avanti Groupe agit aussi comme promoteur en matière de spectacles pour plusieurs humoristes.

Par le passé, Avanti a été associée à d’autres succès monstres comme La Petite Vie, Piment fort et Un gars une fille.

Plus de détails à venir.

Avec Véronique Lauzon et Isabelle Dubé