Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration de la population pour retrouver Mélodie Desjardins-Aspirot, 21 ans, qui manque à l’appel. Ses proches craignent pour sa sécurité.

Léa Carrier

La Presse

La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois le 7 mai dernier vers 2 h 30 du matin, et n’a donné aucune nouvelle depuis. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Mélodie Desjardins-Aspirot pèse 135 lb (62,5 kg) et mesure 5’4’’ (1 m 63). Elle a la peau blanche, les cheveux blonds de longueur moyenne et les yeux bruns. Elle arbore plusieurs tatouages, dont un prénom du côté gauche de son cou et un prénom sur son avant-bras gauche. Elle aurait aussi la lèvre percée et une cicatrice au front.

Le SPVM prie toute personne détenant de l’information concernant cette disparition à communiquer avec le 911.