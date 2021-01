DPCP

Pas d’appel pour les verdicts de Rozon et de Salvail

Un mois après les acquittements de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé vendredi après-midi de ne pas en appeler des deux jugements. Les juges n’ont commis aucune erreur de droit et de fait, selon le ministère public.