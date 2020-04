Meurtre d’un octogénaire: la suspecte a reçu plus de 15 verdicts de non-responsabilité

Une femme arrêtée à Montréal il y a quelques jours pour le meurtre d’un octogénaire survenu le mois dernier, a commis plusieurs actes de violence depuis plus de 10 ans mais chaque fois, elle a reçu un verdict de non-culpabilité pour troubles mentaux, et obtenu la permission de quitter l’établissement psychiatrique, le plus souvent sous certaines conditions.