(Clermont) Deux corps ont été retrouvés dans les décombres d’une maison à la suite d’un très violent incendie à Clermont, dans Charlevoix.

La Presse canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) et les pompiers du Service d’incendie de Clermont étaient à la recherche de deux personnes qui manquaient à l’appel depuis l’incendie ayant éclaté mercredi.

Les personnes manquantes étaient deux hommes, l’un âgé d’une vingtaine d’années et l’autre dans la quarantaine.

Quatre autres occupants avaient pu quitter les lieux à temps.

Le bâtiment de deux étages est situé sur la rue des Vingt et un à Clermont, une localité d’environ trois milliers d’habitants située à quelques kilomètres au nord de La Malbaie.

Des techniciens en scène d’incendie de la Sûreté du Québec analysent la scène.

« Ce matin [jeudi], les techniciens en scène d’incendie et les services d’incendie ont retrouvé deux corps dans les décombres de l’incendie », a indiqué en entrevue une porte-parole de la SQ, Hélène Nepton.

« Il n’y a pas d’évidence pour les causes. Dans un premier temps, on voulait vérifier si on ne pouvait pas retrouver les personnes manquantes. Maintenant, on va s’affairer un peu plus à retrouver les causes et les circonstances de cet incendie », a-t-elle ajouté.

Le bâtiment incendié est voisin d’une maison érigée il y a un peu plus de 200 ans sur la rue Lapointe, à l’intersection de la rue des Vingt et un, qui, selon la Société d’histoire de Charlevoix, a déjà été habitée par Alexis Lapointe, dit le Trotteur, une personne appartenant au folklore de Charlevoix. On dit qu’Alexis Lapointe était l’un des coureurs les plus rapides de son époque ; il est mort en 1924.

L’édifice a aussi été habité il y a environ deux siècles par le grand-père d’Alexis le Trotteur, Alexis Tremblay, qui a fondé la Société des vingt et un qui est associée aux premières exploitations des ressources forestières du Saguenay qui ont marqué le début de la colonisation et du développement de cette région.

Le maire de Clermont, Jean-Pierre Gagnon, a indiqué jeudi que la maison patrimoniale a été si endommagée par la chaleur dégagée par le feu au bâtiment voisin qu’elle est probablement une perte totale.

La maison de la rue Lapointe fait d’ailleurs partie du Répertoire du patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture et des Communications.