(Ottawa) La Cour suprême ne se penchera pas sur des demandes d’autorisation de Premières Nations et des groupes environnementaux opposés à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Le plus haut tribunal du pays a confirmé jeudi qu’il n’entendra pas leurs arguments. Comme à son habitude, il n’a pas expliqué les motifs de sa décision.

Ces groupes de la Colombie-Britannique voulaient faire appel d’une décision de la Cour d’appel fédérale datant du 4 septembre 2019.

La Cour avait déclaré qu’elle autoriserait six des 12 contestations judiciaires et précisait que les contestations porteraient uniquement sur la question stricte de savoir si les consultations supplémentaires que le gouvernement fédéral a tenues avec les peuples autochtones entre le 30 août 2018 et le 18 juin 2019 étaient adéquates, et sur les questions connexes.

Certaines Premières Nations et certains groupes environnementaux avaient tous fait des demandes distinctes à la Cour suprême pour en appeler de cette décision. Ils soutiennent qu’elle limitait l’accès des plaideurs au contrôle judiciaire pour contester la construction du pipeline.

Quatre jeunes grévistes pour le climat avaient aussi fait une demande d’appel, plaidant que le gouvernement viole leurs droits en vertu de la charte avec l’expansion de Trans Mountain. Ils ont également été déboutés par la Cour suprême.

Le gouvernement de Justin Trudeau a acheté l’oléoduc existant et les travaux d’élargissement inachevés pour 4,5 milliards en 2018, promettant de faire accepter le projet par ses opposants qui avaient dissuadé Kinder Morgan de le mener à terme.

Cette décision avait déçu les environnementalistes, qui estiment que le climat mondial ne peut tolérer davantage d’émissions provenant des sables bitumineux de l’Alberta et de la combustion éventuelle du pétrole qu’elles produisent.

Les libéraux ont affirmé qu’ils utiliseraient les profits tirés du projet pour financer la transition du Canada vers des énergies plus propres.

Les coûts de l’agrandissement de l’oléoduc ont depuis explosé pour atteindre 12,6 milliards$, par rapport à une estimation de 7,4 milliards$. Le gouvernement croit malgré tout que le projet sera viable économiquement. Le projet devrait être en service d’ici décembre 2022.