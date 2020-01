Benoit Cardinal, soupçonné du meurtre de sa conjointe Jaël Cantin, aurait été congédié de son emploi au Centre jeunesse de Laval peu de temps avant la tragédie.

Mayssa Ferah

La Presse

Une enquête interne menée par son employeur se serait soldée par son congédiement vendredi dernier. Le père de famille aurait échangé des messages explicites avec une mineure du Centre jeunesse.

Jaël Cantin, une Mascouchoise de 33 ans, a succombé à ses blessures jeudi matin. Les autorités policières ont rapidement confirmé qu’il s’agit d’un meurtre. Son conjoint Benoit Cardinal s'est présenté au palais de justice de Joliette vendredi, peu avant 10h. Il doit comparaître dans quelques heures.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jaël Cantin

M. Cardinal a été interrogé très tard hier soir. L’homme dans la trentaine a passé la nuit en détention.

Au tout début de l’enquête, l’hypothèse d’une entrée par effraction était étudiée, puisqu’il s’agissait de la version des faits transmise par le suspect. M. Cardinal a été retrouvé portant des blessures mineures et aurait tenté de maquiller son crime en brouillant les pistes.

En interrogeant les six enfants âgés entre 1 et 12 ans, les policiers ont pu y voir plus clair. Certains des enfants auraient été témoins du drame.

Plus de détails à venir.