Vers 1 h, un suspect a été arrêté non loin de l'Espace 400 e , tout près du Vieux-Port de Québec.

La capitale nationale est sous le choc. Au moins deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées, samedi soir, lors de multiples agressions à l’arme blanche survenues dans le Vieux-Québec. Habillé en style médiéval, un suspect, dans la vingtaine, a été arrêté en pleine nuit.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a reçu les premiers appels de signalement peu après 22 h samedi, pour de « multiples agressions armées » survenues à différents moments et dans différents secteurs, dont les alentours du Château Frontenac et de la rue des Remparts.

Selon les informations du quotidien Le Soleil, l’homme aurait « égorgé » sa première victime dans le secteur du Château Frontenac. Il était alors armé d’un sabre. Trois jeunes femmes ont trouvé la victime au sol. Son corps avait été « transpercé dans le centre dans le haut du corps », ont-elles dit, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de sang ». Elles ont alerté les autorités et quitté rapidement les lieux. Des témoins ont vu le suspect courir, arme à la main. Après avoir commis ce premier acte meurtrier, il aurait poursuivi sa route dans la rue des Remparts, où une seconde personne a été tuée. Le suspect s’est ensuite rendu dans le Vieux-Port, faisant d’autres blessés en chemin.

En plus des deux personnes tuées, cinq autres ont été blessées au total. La nature de leurs blessures est « variable », selon le SPVQ, qui n’a pas voulu s’avancer davantage pour le moment.

« On va faire tout le nécessaire pour faire une enquête étoffée et offrir une preuve solide », a néanmoins assuré un porte-parole de la police de Québec, Étienne Doyon, lors d’un point de presse. Un poste de commandement a été installé sur la colline Parlementaire. Le Groupe tactique d’intervention du SPVQ, ainsi que des maîtres-chiens et des ambulances, ont aussi été appelés en renfort.

Vers 1h, le suspect a été arrêté non loin de l’Espace 400e, tout près du Vieux-Port de Québec. Il a été formellement identifié par les policiers, avant d’être transporté dans un centre hospitalier à proximité. C’est un agent de sécurité du Port de Québec qui aurait d’abord repéré le suspect. Ce dernier aurait souffert d’hypothermie, selon plusieurs médias.

Nos pensées vont vraiment aux familles des gens décédés aujourd’hui. Au nom du service de police, je veux leur offrir mes plus sincères condoléances. Étienne Doyon, porte-parole de la police de Québec

La vigilance de mise

On ignore pour l’instant si le suspect était connu ou non des services policiers. Même après l’arrestation, les autorités avaient demandé samedi soir aux citoyens de Québec de « demeurer à l’intérieur de leur domicile », afin de prévenir toute forme de risque supplémentaire et de faciliter le travail des enquêteurs. Un important périmètre policier avait été érigé pour contrôler les passages.

Des chauffeurs de taxi avaient pour leur part reçu l’ordre de n’accueillir aucun passager à bord de leur véhicule, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La police n’a pas divulgué l’identité du suspect ni celle des victimes, « par respect pour leurs familles ». Selon les premières informations, la voiture du suspect aurait été retrouvée tout près du Château Frontenac. Des policiers y auraient notamment retrouvé l’étui qui contenait le sabre et des bidons d’essence.

Les derniers détails tombaient toujours au compte-gouttes dans la nuit de samedi à dimanche. Les policiers avaient d’abord indiqué être « en enquête dans un dossier important » dans le Vieux-Québec. Davantage d’informations sur cette affaire seront données à la population dans le courant de la journée de dimanche.

Toute personne qui détiendrait de l’information pertinente dans ce dossier est priée de communiquer avec le 911, ou encore avec le 418 641-AGIR.

— Avec Judith Desmeules et Jean-François Néron, Le Soleil