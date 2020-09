Lettre empoisonnée envoyée à Trump

« Retire ta candidature pour cette élection »

La mère de famille de Saint-Hubert accusée d’avoir envoyé des lettres empoisonnées à Donald Trump et à des policiers américains a intimé au président de retirer sa candidature à l’élection présidentielle, sans quoi elle menaçait d’envoyer encore plus de poison et « d’utiliser son fusil ».