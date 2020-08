La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide de la population afin de localiser Richard Unvoy, un homme de 56 ans qui est porté disparu depuis jeudi dans le secteur d’Ange-Gardien en Montérégie.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Selon les informations du corps policier, le quinquagénaire a été vu pour la dernière fois dans une résidence du rang Séraphine, à l’Ange-Gardien, le 12 août. Il se déplace dans un véhicule de marque Toyota, modèle Corolla 2020 de couleur grise. La plaque d’immatriculation est M98 SQG.

Ce sont les proches de M. Unvoy, qui disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, qui ont contacté la SQ. « Des vérifications ont été effectuées de notre côté dans des centres hospitaliers et au niveau de ses cartes de crédit », confirme le sergent Claude Denis.

L’homme mesure 1,83 mètre, soit environ six pieds, et pèse 120 kg, l’équivalent d’environ 264 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns, selon le descriptif offert par les autorités, mais ne « porte pas la moustache ces temps-cis ».

« La dernière fois qu’il a été vu, il portait un polo rayé gris et beige ainsi qu’une chemise à carreaux et un bermuda », note la SQ dans un communiqué.

Toute personne qui posséderait des informations pertinentes dans ce dossier est invitée à communiquer avec le 911 directement. Pour un traitement confidentiel, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec est joignable au 1800 659-4264.