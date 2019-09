Le Service de police de Laval a demandé l’aide du public pour retrouver une jeune fille de 17 ans.

Janie Gosselin

La Presse

Mayerly Tahïna Salcedo Garcia n’est pas rentrée chez elle depuis le 19 septembre dernier. Ses proches ont dit craindre pour sa sécurité.

La jeune fille mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 61,4 kg (135 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle a un piercing à la langue et un autre au nez.

Le SPL a dit croire qu’elle pourrait se trouver à Montréal, possiblement à Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard ou Montréal-Nord.

Toute personne ayant de l’information à propos de sa disparition est invitée à communiquer avec la Ligne-Info, confidentiellement, au 450 662-4636 ou avec le 911.