Les visiteurs étaient coincés à une vingtaine de pieds – environ six mètres – dans les airs, a précisé la chef de section du Service de sécurité incendie de Montréal, Louise Desrosiers.

Plus de peur que de mal à La Ronde

Pour trois visiteurs de La Ronde, la soirée de mercredi s’est terminée avec des sensations un peu plus fortes que prévues lorsqu’ils se sont retrouvés à l'envers dans leurs nacelles de la Grande roue.

Janie Gosselin

La Presse

Il n’y a eu aucun blessé. Les pompiers, appelés sur place vers 19 h 10, ont pu secourir les trois personnes se trouvant dans deux nacelles différentes à l’aide de leurs échelles portatives. Elles étaient coincés à une vingtaine de pieds – environ six mètres – dans les airs, a précisé la chef de section du Service de sécurité incendie de Montréal, Louise Desrosiers.

Les pompiers-araignées étaient en route, mais l’opération était terminée à leur arrivée, près de 30 minutes après le début de l’intervention.

On ignore la cause exacte de ce chavirement, mais de l’équipement de tournage aurait pu alourdir les nacelles, a avancé Mme Desrosiers.