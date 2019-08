Adolescente portée disparue à Montréal

Une adolescente de 15 ans manque à l'appel et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l'aide du public afin de la retrouver.

Catherine Moskal est en fugue depuis le 1er août 2019. Elle se trouvait alors dans l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève. Elle pourrait maintenant être à Montréal-Nord ou à Laval.

Les enquêteurs ont dit être inquiets pour sa sécurité, en raison de ses fréquentations.

La jeune fille mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 45,4 kg (100 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle a deux tatouages sur chaque poignet, un signe chinois et une croix orthodoxe.

Toute personne ayant de l'information sur sa disparition est invitée à communiquer avec le 911, avec un poste de quartier ou à la transmettre de façon anonyme à Info-Crime Montréal, en ligne ou en téléphonant au 514 393-1133